渋い表情で菜っ葉を食べるシベリアンハスキーがSNSで話題になっている。【写真】ダンディーなお顔なのに、くわえているのは”菜っ葉”ですXアカウント「ふくまる＋ぶな」（@fukumaru_buna）が投稿したのは、キリッと男前な表情のシベリアンハスキーのぶなちゃんが、菜っ葉を咥えている写真。葉巻やサングラスが似合いそうな、ダンディで渋い雰囲気と“菜っ葉”のギャップに萌える人が続出。投稿は25.2万表示を突破し、リプライ欄で