2025年12月11日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、国際通貨基金（IMF）が中国に対して、輸出依存を減らし消費主導型経済への移行を促す「勇敢な選択」をするよう要求したと報じた。記事は、IMFが中国の2025年、26年の成長予測を上方修正した一方で、強い純輸出に依存した成長であることを指摘したと紹介。IMFのゲオルギエバ総裁が「中国経済は規模が大き過ぎるため、これ以上の成長を輸出に頼ることはできない。