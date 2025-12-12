ロッテは12日、12月11日に鈴木昭汰投手が「社会貢献活動 MARINES LINKS」の一環として、順天堂大学医学部附属浦安病院を訪問したことを発表した。「MARINES LINKS」はマリーンズの選手が中心となって行う社会貢献活動を球団がパートナー企業とともにサポートする社会貢献プロジェクトであり、「MARINESLINKS」というネーミングにはマリーンズの選手を中心にファン、地域住民、行政機関、パートナー企業などの千葉ロッテマリー