中日は12日、樋口正修が11月27日に一般女性と入籍したと発表した。樋口は球団を通じて「今までは自分のためにやってきましたがこれからは応援してくれている奥さんのためにも頑張ります」とコメント。樋口はプロ3年目の今季、33試合に出場して、打率.091だった。