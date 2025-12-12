きょう未明、山形県遊佐町でＪＲ羽越本線の列車と乗用車が衝突する事故がありました。 【画像】事故現場 衝突した車のそばには男性が１人倒れていて、その場で死亡が確認されました。 警察によりますと、きょう午前１時半すぎ、遊佐町遊佐でＪＲ羽越本線の回送列車が、線路上で乗用車と衝突しました。 事故の直後に列車の運転手が現場を確認したところ、車の近くに男性が１人倒れていたということです。 現場に駆けつけた警察