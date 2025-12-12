ユネスコ無形文化遺産に滋賀県の「大津祭の曳山行事」が追加で登録されました。湖国三大祭りの一つ「大津祭の曳山行事」が、１１日インドで行われたユネスコ政府間委員会で、ユネスコ無形文化遺産の「山・鉾・屋台行事」に追加登録されました。「大津祭の曳山行事」は、からくり人形を乗せた１３基の曳山が、お囃子に合わせて大津市内を巡行し、見物客には厄除けのちまきがまかれる江戸時代から続く行事です。伝統を受け継