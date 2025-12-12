俳優の中村雅俊（74）と五十嵐淳子（73）の三女で、モデルの中村里砂（36）が10日、Instagramを更新。ファッションショーのオフショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】父との2ショット＆「本物のお人形さんみたい」な中村里砂2013年から11年半にわたり、ファッション雑誌『LARME』のレギュラーモデルを務めていた里砂。現在はモデル業のほか、アイドルグループのプロデュースにも挑戦している。Instagramでは仕事