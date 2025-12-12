【UEFAカンファレンスリーグ】レフ・ポズナン 1−1 マインツ（日本時間12月12日／ポズナン市立競技場）【映像】爆速ラン→GKと交錯しながら太腿ゴールチームにとっても、本人にとってもサプライズのようなゴールだった。マインツのMF川粼颯太が、途中出場からわずか2分で先制点を挙げ、仲間たちと歓喜の瞬間を味わった。マインツは日本時間12月12日、UEFAカンファレンスリーグのリーグフェーズ第5節でポーランド王者のレ