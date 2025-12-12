餃子専門店「大阪王将」は16日より、『魅惑の五香麻辣湯』（税込890円〜）を期間限定で発売する。【写真】唐辛子がゴロゴロ！辛さ3倍の『魅惑の五香麻辣湯』ヘルシーでありながらしっかり食べられる、満足感の高いスタイルとして人気の麻辣湯（マーラータン）。一方で、トッピングや麺やスープ、辛さの段階などを選べてアレンジが無限なため、注文方法が難しいと感じたり、量り売りでトッピングを選びすぎて高額になったりして