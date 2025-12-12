プロゴルファーの河本結（ゆい、27＝RICOH）が12日までに自身のインスタグラムを更新。スポンサーのBMWジャパンを“ミニスカ訪問”したショットを公開した。「スポンサードしていただいておりますBMWJAPAN様にご挨拶にいってきました快適で安全な移動を支えてくださりいつもありがとうございます」と感謝。ミニスカ＆ハイソックス姿で同者社を訪問した写真をアップし「来シーズンも共に過ごせること嬉しく思います全国の