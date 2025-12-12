小泉防衛相はアメリカのヘグセス国防長官と電話会談を行い、中国軍機によるレーダー照射について説明し、日米間で緊密に連携していくことを確認しました。小泉防衛相「中国の行動は地域の平和と安定に資するものではなく、地域において緊張を高めるいかなる行為にも深刻な懸念を表明するとともに、日米間で緊密に意思疎通し、連携していくことで一致しました」電話会談では、中国軍機によるレーダー照射や、中国とロシアによる共同