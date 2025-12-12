群馬県警本部＝前橋市オンラインカジノで金を賭けたとして、群馬県警が県内警察署の巡査を減給100分の10（6カ月）の懲戒処分にし、賭博容疑で書類送検していたことが12日、県警への情報公開請求や取材で分かった。巡査は退職の意向を示しているという。県警によると、7月にスマートフォンでオンラインカジノのサイトに接続し、スロットやルーレットなどに賭けた疑いが持たれている。外部からの情報提供で発覚。サイトには少な