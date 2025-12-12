きょう12月12日は「漢字の日」で、京都・清水寺で毎年「今年の漢字」が発表される。鈴木憲和農林水産大臣が12日午前の記者会見で、自身の今年の漢字は“苗”と答えた。【映像】「今年の漢字は“苗”」理由に笑いがこぼれる記者ら（実際の映像）会見で記者が「今日清水寺で今年の漢字が発表されるが、大臣の今年の漢字は？」と質問。鈴木大臣は苦笑いしながら「今年の漢字、そうですね、ちょっとごめなさい、今年の漢字ね…」