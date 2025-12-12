◇１０位上條暢嵩（３１＝大阪）２年連続３回目「フライングをせずコンスタントに走ることができたのが良かったです」――。感慨深げに今年１年を振り返った。昨年はボーダーの１８位でギリギリ出場。しかも、チャレンジカップはＦ休みで何もできないまま結果待ち。「あれは地獄だった」という体験をしただけに?走れる喜び?はひとしおだ。内容も４月の住之江６９周年記念、９月のびわこ７３周年記念のＧ?２Ｖ。ＳＧもチャレン