欧州リーグ（ＥＬ）１次リーグ第６戦（１１日＝日本時間１２日）、フェイエノールト（オランダ）で今季国内リーグで１８得点の日本代表ＦＷ上田綺世（２７）は敵地のステアウア・ブカレスト（ルーマニア）戦に体調不良でベンチスタート。後半２２分から出場も３―４と逆転負けとなった。日本代表ＦＷ前田大然とＭＦ旗手怜央のセルティック（スコットランド）はホームでローマ（イタリア）に０―３で完敗した。欧州カンファレン