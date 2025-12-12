ＭＬＢのＦＡ市場で動向が注目されているカイル・タッカー外野手（２８）を巡り、移籍先の候補となっているブルージェイズが一躍脚光を浴びている。野手ではナ・リーグ２冠王のシュワバーがフィリーズに残留、カブスの主砲だったアロンソはオリオールズへの移籍が決定。目玉の一人として市場に残るタッカーは複数球団と交渉中で、今月３日（日本時間４日）にはフロリダ州にあるブルージェイズのキャンプ地を訪れて直接会談を行