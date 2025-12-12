元乃木坂４６でテレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサーが、プライベートショットを公開した。１２日までに更新したインスタグラムに「紅葉を見に、親友と公園を散策しました暗くなりかけてたけど、上を見ても下を見ても綺麗今日は少しクセのある私服で。こういう組み合わせも実は好きなんです」とつづり、ストライプのパンツにブラックのトップスを合わせたコーディネートを披露。最後に「ゆったりと自然を感じられた一日でし