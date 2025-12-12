オランダ１部の名門アヤックスの日本代表ＤＦ板倉滉（２８）を元オランダ代表ＭＦテオ・ヤンセン氏が痛烈批判した。オランダメディア「ＶＩ」によると、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグのカラバフ戦に守備的ＭＦで出場した板倉について、解説者のテオ・ヤンセン氏は「板倉はボールを持っているときにプレーしない選手で、守備面でも非常に脆弱（ぜいじゃく）だ。彼ら（アヤックス）が保持するＭＦなら誰でも起用す