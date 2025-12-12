Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¸áÁ°9»þ00Ê¬～10»þ55Ê¬¤Ë¡¢¿·½ÕÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø°ËÅì»ÍÏ¯¤È³ÑÌîÂîÂ¤¤¬¥«¥é¥ª¥±¤Ç¡Ö²Æ¿§¡×¤ò²Î¤¦Æü¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£ º£Ç¯6·î¤ËÊÆ¼÷¤ò·Þ¤¨¤¿´î·àÌò¼Ô¡¦°ËÅì»ÍÏ¯¤È¡¢º£Ç¯8·î¤Ë´î¼÷¤ò·Þ¤¨¤¿77ºÐ¤ÎÌò¼Ô¡¦³ÑÌîÂîÂ¤¡£¤È¤â¤Ë¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È¡¢Âè°ìÀþ¤Ç»þÂå¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤­¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Í¥2¿Í¤¬¡¢¿·½Õ¤Ë¡Ö²»³Ú¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Æ±¶É¤Î¡Ø½ÕÉ÷Äâ°ìÂ¢ ¥é¥¸¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Õ¥é¥¤