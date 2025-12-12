オリックスから西武に現役ドラフトで移籍が決まった茶野篤政外野手（２６）が１２日、埼玉・所沢市の球団事務所で入団会見に臨み、「バッティングと守備と走塁、全ての面で今まで以上にレベルアップして１年間を通して試合に出続ける選手に」と誓った。背番号は「３１」。中京学院大中京、名古屋商科大を経て、四国ＩＬ徳島から２２年育成ドラフト４位でオリックスに入団した右投げ左打ちの外野手。ルーキーイヤーの２３年は開