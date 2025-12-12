イースタン・リーグのオイシックスは１２日、前阪神の渡辺諒内野手と来季の契約で合意したと発表した。渡辺は東海大甲府高から１３年ドラフト１位で日本ハムに入団。１９年には二塁のレギュラーとして１３２試合に出場。「直球破壊王子」のニックネームでファンに親しまれた。２２年オフに阪神にトレード移籍。２３年は５９試合に出場してチームのリーグ制覇に貢献した。だが、プロ１２年目で３０歳となった今季は２２試合の