９日の現役ドラフトでＤｅＮＡから中日への入団が決まった知野直人内野手が１２日、ナゴヤ球場に隣接する室内練習場で入団会見に臨んだ。背番号は「６５」に決まった。「予想はしていたので、驚きはなかった。プロに入って７年経つ。チャンスだと思って、死にものぐるいでやりたい」。知野は、新潟アルビレックスＢＣから、１８年のドラフト６位でＤｅＮＡに入団。２３年には自己最多となる３９試合に出場し、同年９月３日の