岡山空港 岡山県は、岡山空港のインバウンド需要の掘り起こしに向け、外部の専門家を活用することを検討しています。 岡山県によりますと、国際線の利用者や、県外の空港を利用して岡山入りした外国人のデータなどの分析を専門家に依頼し、外国人観光客の動向や岡山空港の潜在需要などを把握します。そして新規路線の誘致や既存路線の増便、旅行者への情報発信に役立てたい考えです。開始時期や詳細は、今後、検討し