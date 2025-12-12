【新興国通貨】ドルオフショア人民元海外市場で７．０５割れ＝中国人民元 直近のドル安元高を受けて昨日朝に国営銀行からのドル買いが入り、介入も警戒されていたドル人民元。上昇が続かないこともあって、昨日もドル安元高となり、ドルオフショア人民元（USDCNH)は米国市場で７．０４８０を付けた。昨年１０月以来のドル安元高圏。その後少し戻すも７．０５台前半推移。 オンショア（USDCNY)は昨日７．０５７０台で引け