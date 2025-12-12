アジア株上海株4日続落、不動産安定化約束も詳細不明で失望売り来年の支援策は控えめか 東京時間11:16現在 香港ハンセン指数 25761.99（+231.48+0.91%） 中国上海総合指数 3850.70（-22.62-0.58%） 台湾加権指数 28146.24（+121.49+0.43%） 韓国総合株価指数 4162.55（+51.93+1.26%） 豪ＡＳＸ２００指数 8687.70（+95.65+1.11%） アジア株は上海を除いて上昇、ダウ大幅高を受け買