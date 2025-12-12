Matador QoAは、12月13、14日に開催される「ポタフェス 2025冬 秋葉原」に参加。藍井エイルとのコラボイヤフォン「Misty Blue」や、ヘッドフォン祭でプロトタイプで出展していた「Matador(マタドール)」の最終完成版を展示する。 Matadorは、8mm径のPET-PEEK複合振動板のN52マグネットダイナミックドライバーを2基、ミッドレンジにカスタムBA×2基、ハイレンジにカスタムBA×2基の合計6ドライバーを搭載