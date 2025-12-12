ディディ傘下のブラジル配車大手９９にリースされるＢＹＤの小型ＥＶ「Ｄ１」。（資料写真、深圳＝新華社配信）【新華社北京12月12日】中国交通運輸部が11日に発表した全国インターネット配車監督管理情報プラットフォームの統計データによると、全国で営業許可を取得したネット配車サービス業者は11月30日時点で394社となり、前月末から1社増えた。同プラットフォームが取りまとめた各社予約件数は9億400万件だった。