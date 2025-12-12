１０日、中国鉄路ハルビン局集団の満洲里駅で出発を待つ中欧班列。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／黄旭）【新華社ハルビン12月12日】中国と欧州を結ぶ国際貨物定期列車「中欧班列」東ルートの今年の運行本数が10日までに5166本に上り、各種貨物の輸送量は53万TEU（20フィートコンテナ換算）を超えた。同ルートは内モンゴル自治区満洲里、黒竜江省綏芬河（すいふんが）、同省同江の各鉄道口岸（通関地）で構成される。