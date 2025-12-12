若い世代を中心に「50年ローン」などの“超長期ローン”で住宅を購入する人が増えている。住宅金融支援機構（JHF）の今年4月に実施した調査によれば、「借入期間35年超〜50年以内」を選択した人の割合は約25.5%にのぼったという。住宅コンサルタントの寺岡孝氏は「“購入か賃貸か”は永遠のテーマですが、最終判断の前に冷静に数字で比較することが重要です」と説く。令和版の「買うvs.借りる」の終着点とは――？同氏のレポー