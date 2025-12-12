中日の樋口正修内野手（27）が12日、一般女性と11月27日に結婚したことを発表した。球団を通じて、「今までは自分のためにやってきましたが、これからは応援してくれている奥さんのためにも頑張ります」とコメントした。樋口は22年育成ドラフト3位で入団。1年目の23年7月に支配下登録を勝ち取った。3年目の今季は代走のスペシャリストとして1軍に定着。33試合に出場し5盗塁だった。