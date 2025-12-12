青森県東方沖を震源とする８日の地震で、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されたことを受け、青森県八戸市とおいらせ町の３漁協が最盛期を迎えたホッキ貝漁の中止を余儀なくされている。年末年始に向けたかき入れ時だが、漁師の安全を優先した。３漁協とも１５日まで見合わせる。「収入は途絶えるが、安全が大事だ」。八戸みなと漁協（八戸市）の高橋雅彦参事（６０）は、苦渋の決断だったとこぼす。青森は北海道や