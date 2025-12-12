強い冬型の気圧配置の影響で、県内は各地で断続的に雪が降っています。風も強まっていて、吹雪によって見通しの悪くなったり、路面が凍結したりする恐れがあり、注意が必要です。上空の強い寒気と冬型の気圧配置の影響で、県内は各地で断続的に雪が降っています。午前10時の積雪は湯沢市で16センチ、横手市と由利本荘市矢島で15センチ、秋田市で3センチなどとなっています。13日朝までに予想される24時間降雪量は、いずれも多い所