12日朝早く、北秋田市で秋田内陸線の始発列車が脱線・転覆しました。乗客はいませんでしたが、一時列車内に取り残された運転士が、顔から出血するなどのけがをしています。現場は、北秋田市阿仁萱草にある秋田内陸線の萱草駅の近くです。警察や消防などによりますと、12日午前5時2分に内陸線の阿仁合駅を出発した角館駅行きの始発列車が、約5分後に脱線・転覆しました。内陸線を運行する秋田内陸縦貫鉄道は、午前6時49分、消防に「