アイキューブドシステムズが３日続伸している。１１日の取引終了後、２６年６月期の配当予想について、中間・期末各１７円の年３４円から中間・期末各１８円の３６円（前期実績３４円）へ増額修正したことが好感されている。 出所：MINKABU PRESS