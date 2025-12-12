トップカルチャーが６連騰している。１１日の取引終了後に発表した２６年１０月期連結業績予想で、売上高１８２億５０００万円（前期比５．３％増）、営業利益３億９５００万円（前期３億９１００万円の赤字）、最終利益１億６４００万円（同７億３１００万円の赤字）と黒字転換を見込むことが好感されている。 １１月１日に、蔦屋書店八王子みなみ野店（東京都八王子市）内に併設されていたタリーズコー