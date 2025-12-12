「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午前１１時現在で、品川リフラが「買い予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場で品川リフラは大幅高。同社は１１日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について純利益を１３０億円から３１０億円（前期比３．２倍）へ上方修正すると発表した。賃貸不動産の譲渡に伴って発生する固定資産売却益を特別利益に計上するため。これを受け、