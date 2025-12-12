１２日の債券市場で、先物中心限月３月限は下落した。朝方は買いが優勢だったが、上値では売りに押された １１日の米債券市場で１０年債利回りは前日と横ばいの４．１５％だった。週間の米新規失業保険申請件数が増加し、労働市場の軟化が意識され債券には買いが先行したが、その後売りに押された。この流れを受けた東京市場も債券先物は朝方には上昇したものの買い一巡後は売りに押された。２５年度補正予算案は１１日に衆