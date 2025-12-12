セレッソ大阪は12日、FWラファエル・ハットン(30)が期限付き移籍期間満了により退団することを発表した。ハットンはバイーア(ブラジル)からの期限付き移籍で今季加入し、リーグ戦36試合に出場して18得点を記録。得点ランキングではトップと3ゴール差の2位タイになる好成績でチームを牽引した。退団に際して以下のようにコメントしている。「セレッソ大阪に関わる全ての皆さん、今年一年間、力強いサポートをしていただき本当に