J2に昇格するヴァンラーレ八戸は12日、高橋勇菊氏が監督に就任することを発表した。八戸は今季のJ3を2位で終えてJ2初昇格を決めているが、石崎信弘監督の退任も決まっていた。高橋氏は2023年から八戸でヘッドコーチを務めていた。高橋氏はクラブを通じて「まずは2025シーズン、皆様の沢山のサポート・ご声援のおかげで、悲願のJ2昇格を達成することが出来ました。本当にありがとうございました」と感謝を伝え、続けて以下の