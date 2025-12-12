アースインフィニティ [東証Ｓ] が12月12日昼(11:30)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の経常利益(非連結)は前年同期比5.7倍の2.4億円に急拡大し、8-1月期(上期)計画の3.8億円に対する進捗率は63.4％に達したものの、5年平均の103.7％を下回った。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.9％→13.4％に急改善した。 株探ニュース