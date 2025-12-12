ユーピーアール [東証Ｓ] が12月12日昼(11:30)に業績修正を発表。26年8月期の連結経常利益を従来予想の4.6億円→10.4億円(前期は7.4億円)に2.3倍上方修正し、一転して39.5％増益見通しとなった。 同時に、9-2月期(上期)の連結経常利益も従来予想の1.9億円→5億円(前年同期は3.3億円)に2.6倍上方修正し、一転して48.4％増益見通しとなった。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社