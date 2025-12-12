ＩＮＴＬＯＯＰ [東証Ｇ] が12月12日昼(11:30)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常利益は前年同期比38.0％増の6.9億円に拡大したが、通期計画の32億円に対する進捗率は21.7％となり、3年平均の21.7％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.4％→7.2％に改善した。 株探ニュース