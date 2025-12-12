12日前引けの日経平均株価は3日ぶり反発。前日比461.22円（0.92％）高の5万610.04円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1439、値下がりは135、変わらずは29と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を129.96円押し上げ。次いでファナック が40.78円、信越化 が28.75円、日東電 が23.40円、ＴＤＫ が18.55円と続いた。 マイナス寄与度は113.65