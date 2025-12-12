12日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数915、値下がり銘柄数430と、値上がりが優勢だった。 個別では藤田エンジニアリング、テクノ菱和、アプライド、パシフィックネット、テクノフレックスなど26銘柄が年初来高値を更新。トップカルチャー、トビラシステムズ、シリウスビジョン、リミックスポイント、三和油化工業は値上がり率上位に買われた。 一方、オーミケンシ、テンダ、ＩＮＥＳＴ