12日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比70.8％増の2384億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同92.4％増の1904億円だった。 個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数 、ＮＺＡＭ上場投信ＴＯＰＩＸ 、ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００ 、グローバルＸメタル