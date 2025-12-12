12日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数279、値下がり銘柄数264と、売り買いが拮抗した。 個別ではグリーンモンスター、ＶＡＬＵＥＮＥＸがストップ高。カルナバイオサイエンスは一時ストップ高と値を飛ばした。松屋アールアンドディ、スリー・ディー・マトリックスなど3銘柄は年初来高値を更新。アクアライン、オンコリスバイオファーマ、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ、ベガコ&