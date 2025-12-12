12日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ12140492.7 43610 ２. 日経Ｄインバ 2015197.35801 ３. 日経ブル２ 13420 190.8 469.2 ４. 野村日経平均 10157 131.3 52520