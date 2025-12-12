卓球の「WTTファイナルズ香港2025」は11日、男子シングルス1回戦が行われ、世界ランキング5位の張本智和（トヨタ自動車）が同17位のシモン・ゴジ（フランス）と対戦。ゲームカウント4－2で勝利し、準々決勝進出を決めた。激しい打ち合いを制して初戦突破を果たした張本智は、試合後、自身のプレーを振り返るとともに、31歳のベテラン・ゴジの戦いぶりにも賛辞を送った。 ■中盤まで拮抗も要所を取り切る 昨年