12月19日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『かつぶしまんときしめんさん』とっても、カッコイイ、きしめんさん。おそばづくりの、めいじん、かつぶしまんと、であうんだよ。かつぶしまんは、きしめんさんに、おいしいおそばを、たべさせたいんだって！でも、おそばのやたいを、おいてきちゃった！いそいで、やたいを、とりにいくんだけど……？ほかに…『バタコさんとフランケンロボくん』きょうも、パパを、さがし