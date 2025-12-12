¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¡Ê37¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ç¤Î¡È¥Ç¥Ë¥à¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤â¤ß¤¸¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ç¤Î¥Ç¥Ë¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö²¿¤³¤ì¡¢¤µ¤¤¤Ã¤³¤¦¤Ë²Ä°¦¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤â¥Ð¥Ã¥°¤â²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼¡×¡Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬